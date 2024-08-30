Операцию на пищеводе провели ребенку в Иркутске с помощью робота

Грыжу пищеводного отверстия диафрагмы устранили в столице Приангарья с помощью роботической системы Versius, рассказал главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов.

«Суть заболевания заключается в том, что то отверстие диафрагмы, через которую проходит пищевод, слишком широкое. Часть желудка с селезенкой перемещаются в грудную клетку – заднее средостение. Болезнь также сопровождалась гастроэзофагеальным рефлюксом: содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод», – пояснил врач.

Он добавил, что ребенок не мог нормально питаться – любой прием пищи вызывал рвоту. Также он мучился из-за постоянных пневмоний, синуситов – воспалений слизистой оболочки околоносовых пазух.

Пациенту переместили желудок в брюшную полость. Для этого выделили края пищеводного отверстия диафрагмы, сузили их до нормального размера, а также иссекли грыжевой мешок. Операция прошла успешно. Современное оборудование позволило выводить изображение на экране в 3D, повысило маневренность хирургических инструментов.