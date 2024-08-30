Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 августа: 7 366,2798 руб/1 г золота и 86,5500/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 366,2798 руб.

1 грамм серебра - 86,5500 руб.

1 грамм платины - 2 772,7400 руб.

1 грамм палладия - 2 822,7200 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9099 р. (0,12%) .

Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3600 р. (1,55%) .

Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 46,7400 р. (1,66%) .