Трое детей едва не погибли на пожаре в Иркутской области из-за Wi-Fi роутера

Пожар произошел в двухквартирном деревянном доме в городе Зима. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Известно, что ранним утром дети спали, а их мать работала по хозяйству во дворе. Соседка, почувствовав запах гари, выбежала на улицу и увидела дым, начала стучать в окна, тем самым разбудила детей. Мальчики выбежали на улицу. Никто не пострадал.

Огонь ликвидировали восемь пожарных и три единицы техники МЧС России на 31 квадратном метре. Предварительно, все произошло из-за замыкания Wi-Fi роутера.