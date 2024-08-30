Названы самые необычные вакансии в Иркутской области

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в августе в Иркутской области.

В Иркутской области открыта вакансия зооняни, с зарплатой от 30 до 60 тысяч рублей. Работодатель готов рассматривать кандидатов с опытом в дрессировке и тех, кто прошел кинологические курсы. Среди главных требований - любовь к животным, опыт в груминге и уходе за животными. Кроме того, пригодятся такие качества как грамотная речь, умение вести диалог, любовь к порядку и чистоте, пунктуальность и обязательность.

Среди жителей Приангарья ищут эколога-проектировщика с зарплатой от 40 до 50 тысяч рублей на руки. Специалист будет выявлять источники негативного воздействия на окружающую среду и разрабатывать природоохранную документацию в сфере защиты атмосферного воздуха. Вакансия доступна кандидатам, имеющим опыт работы в данной сфере.

Нефтегазодобывающее предприятие ищет специалиста отдела генерации. Работник будет вести технический надзор за состоянием и эксплуатацией энергетического оборудования, организовывать капитальные ремонты генерирующего оборудования электростанций и контролировать техническую документацию. Для того, чтобы претендовать на должность, кандидату необходимо иметь высшее профессиональное образование в области электроэнергетики и релевантный опыт работы. Работодатель гарантирует сотрудникам конкурентную заработную плату, корпоративную пенсионную программу, санаторно-курортное лечение, страхование жизни и здоровья от несчастных случае.

Также в Иркутской области открыта вакансия аппаратчика воздухоразделения с заработной платой 50 тысяч рублей на руки. Специалисту предстоит обслуживать кислородные и кислородно-аргонные установки, продувать осушительные батареи и декарбонизаторы, следить за состоянием давления в рампе и участвовать в наполнении баллонов. На должность рассматриваются кандидаты, имеющие среднее или высшее техническое образование и навыки в слесарном деле.

В список необычных вакансий августа также попали предложения для мастера по ремонту майнинг-оборудования, плазморезчика, рабочего на посадку леса, выверщика, стеклодува и матроса.