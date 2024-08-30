Зампред ЦБ Заботкин: «Экономика перестала чувствовать давление ключевой ставки»

Это означает, что для достижения инфляции в 4% может потребоваться дальнейшее повышение процента. Заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина на пресс-конференции по проекту денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы передает РИА Новости.

«Ключевая ставка – это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это означает, что для достижения того же результата – то есть низкой инфляции – требуется более значительное изменение ключевой ставки», – сказал он.

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 2020 года товары повседневного спроса подорожали на 227%. Относительно июля прошлого года дефлятор вырос на 21,2%. Накопленная личная инфляция с начала года, согласно расчетам индекса, составляет 9,6%.