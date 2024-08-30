Губернатор Иркутской области посетил Центр спортивных единоборств в Шелехове

Игорь Кобзев встретился с директором Иркутского алюминиевого завода, Артём Фоминых рассказал о новом современном спортивном объекте, который построил РУСАЛ.

Фото предоставлено пресс-службой компании РУСАЛ

«Центр спортивных единоборств «Сокол» предназначен в первую очередь для детей и подростков от 5 до 18 лет. Для них предусмотрены бесплатные секции по разным видам единоборств. «Сокол» - это не просто новый спортивный объект в Шелехове, но и большое сообщество, которое объединяет спортсменов и любителей спорта», - рассказал Артём Фоминых.

Глава Приангарья посмотрел здание, пообщался с воспитанниками центра «Сокол» и вручил благодарственные письма тренерам за вклад в развитие спорта на территории Шелеховского района.

Напомним, что на возведение комплекса в Шелехове у РУСАЛа ушло менее года и было затрачено около 200 млн. рублей. Центр спортивных единоборств был построен с учетом мнения профессиональных спортсменов и заслуженных тренеров. Главная задача — создать в малых городах комфортные условия для занятия спортом.

На сегодняшний день такие центры уже открыты в шести городах России (Братск, Тайшет, Саяногорск, Усть-Лабинск, Ачинск, Шелехов), всего планируется запустить более 30 таких объектов по всей стране.