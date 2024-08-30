«Пять звезд» присвоено отелю сети RODINA в Иркутске

Отелю «RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk5*», на основании заключения эксперта присвоена категория «Пять звезд». Соответствующее свидетельство выдано аккредитованной организацией ООО «Премьер – Дил». Таким образом, в Иркутске появился отель, предоставляющий клиентам высший уровень комфорта.

Его открытие состоится в ближайшее время. По количеству номеров и перечню предоставляемых услуг «Родина» станет одной из самых крупных пятизвёздочных гостиниц на Востоке страны. Посетителям представят на выбор любой из 104 номеров, оформленных в разных стилях: лофт, скандинавия, классика, авангард или модерн. Будет доступен бальнеологический комплекс, бассейн, несколько видов парных, спа, ресторан, кофейня, бар, помещения конференций и торжественных мероприятий, ведения деловых переговоров.

– Пять звезд – это место, где приятно абсолютно все! Важно не столько наличие, например, конференц-зала или бассейна, а именно уровень внутренних ощущений клиента. Каждая улыбка персонала, каждый звук, каждый ваш шаг, когда идете по отелю, каждая подача блюда - все должно приносить удовольствие. Оценив, как здесь все организовано, могу заверить – это твердая «пятерка», – генеральный директор ООО «Премьер – Дил» Марианна Королева.

Отель размещен внутри объекта культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова», воссоздание которого велось по инициативе и на средства компании Эн+. Ранее представители международных туристических компаний заявили о том, что намерены активно пользоваться услугами отеля сети RODINA. Между тем, горожане также в полной мере могут оценить предлагаемый сервис.

– Иркутская область является привлекательным регионом для российских и иностранных туристов. Однако, выбирая то или иное направление, путешественники нередко сталкиваются с нехваткой инфраструктуры на Байкале. Появление в Иркутске отеля такого уровня отвечает растущему спросу на качественный гостиничный сервис, повышает туристический потенциал и инвестиционную привлекательность города, способствует проведению масштабных мероприятий, в том числе международного уровня, – Виктор Григоров, генеральный директор компании «Гранд Байкал» (входит в структуры Эн+).

Строительные работы по возрождению исторического памятника на набережной Ангары один из важных этапов развития сибирских городов, осуществляемых по инициативе основателя Эн+ Олега Дерипаски. Помимо масштабной модернизации производства Эн+ создает инфраструктуру, а вместе с ней рабочие места и условия для комфортного проживания граждан.