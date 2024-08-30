Греф рассказал о рентабельности турбизнеса Сбера

Курорту Сбера «Мрия» в августе исполнилось 10 лет. Об этом пишет издание Lenta.ru.

«Сами отели окупаются, но мы вкладываем очень много средств в инфраструктуру вокруг отелей. Это, конечно, очень тяжело окупать. Но мы это рассматриваем как наше вложение в страну, как часть нашей социальной ответственности. Потому что эти проекты оказывают огромное влияние на людей, на предпринимателей», – рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, Сбер выступает в качестве финансирующего контрагента большого количества организаций, которые занимаются производством оборудования, связанного с развитием горнолыжных курортов.