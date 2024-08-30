ИНК и Фонд Марины Седых подарили более 2000 школьных рюкзаков нуждающимся детям Иркутской области

Иркутская нефтяная компания (ИНК) совместно с Благотворительным фондом Марины Седых провели акцию «Школьный портфель», в рамках которой 2084 рюкзака были переданы нуждающимся детям Иркутской области.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Для детей из многодетных и малообеспеченных семей отдаленных поселков Усть-Кутского района: Ручей, Янталь, Подымахино, Верхнермаково, Ния, Звездный, Нижнеилимского, Киренского и Катангского районов были отправлены 2022 рюкзака. Также 62 портфеля были подарены школьникам из Иркутска. Кроме этого, дети получили необходимые канцелярские принадлежности, а для некоторых волонтеры ИНК закупили школьную форму и обувь.

– Эта ежегодная акция, которая является частью большой благотворительной инициативы, реализуемой компанией и фондом на территориях присутствия. На постоянной основе мы организуем различные волонтерские проекты, экологические акции, конкурсы для школьников и профориентационные мероприятия, – отметила директор Фонда Лариса Богдалова.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

ИНК и Благотворительный фонд Марины Седых активно занимаются поддержкой детей с ОВЗ, общественных и медицинских организаций, детского спорта, ветеранов войны и труда, пожилых людей, малоимущих и многодетных семей, а также талантливых детей.

Среди ключевых программ Фонда: «День защиты детей», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы», «Здоровье – детям!». Фонд приобретает специализированное оборудование, медикаменты, оплачивает операционное и реабилитационное лечение, а также дорожные расходы до мест лечения и обратно. За 10 лет существования Фонда помощь получили почти 3000 жителей Усть-Кутского, Нижнеилимского, Катанского, Киренского районов, а также более 9 000 жителей Иркутска.