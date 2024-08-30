Куда иркутяне поедут в отпуск осенью?

В этом году планы на осенний отдых строят 43% иркутян. Чаще всего собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Иркутска.

4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 17% проведут отпуск дома, 12% планируют поездку по России, 9% выбирают для отдыха дачу, а 5% отправятся за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма – курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений – Турция, Египет и Таиланд.

Женщины чаще выбирают отдых дома (19%) и поездки по городам России (13%). Мужчины чуть чаще делились планами отправиться за рубеж (6%). В другие сезоны за границу чаще отправляются отдыхать женщины, осенью – мужчины, очевидно, это связано с началом учебного года у детей.

Чаще всего же планами поехать за границу делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей (8%). Впрочем, тех, кому в отпуске и дома хорошо, среди них также больше всего (23%).

49% иркутян не планируют брать осенний отпуск.

Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью:

Краснодарский край

Кавказ

Золотое кольцо России

Карелия

Байкал

Москва

Санкт-Петербург

Калининград

Крым

Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью: