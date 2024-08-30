Крупная компания строительной сферы из Иркутска присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Предприятие «Новый бетон», занимающееся выпуском различных видов бетона, а также кладочных и штукатурных смесей, вошло в нацпроект «Производительность труда». С его помощью будут оптимизированы производственные процессы в цехе железобетонных изделий, запущенном в 2021 году. В этом цехе изготавливают дорожные и газонные бордюры, сваи и опоры ЛЭП.

– Жители областного центра и других городов Иркутской области наверняка отметили существенный рост работ по ремонту дорог и благоустройству в этом году. Нарастить эти объемы удалось благодаря целевому финансированию по соответствующим федеральным и региональным программам. Соответственно, выросла и потребность в продукции, подобной той, что выпускает «Новый бетон». Задача нацпроекта и специалистов Регионального центра компетенций – оптимизировать процессы, чтобы завод успевал за растущим спросом, – рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина.

Текущая суточная максимальная производительность бетонной смеси составляет 2 тысячи кубометров. На данный момент выработка железобетонных свай составляет 206 единиц на человека в месяц. Целевым значением определен выпуск 440 свай, то есть по результатам реализации нацпроекта производительность должна увеличиться более чем в два раза.

– Компания обеспечивает бетоном 20 % строительного рынка Иркутска, оказывая и весь спектр сопутствующих услуг, от проектирования смеси до ее транспортировки, технологического сопровождения укладки бетона на объекте, а также обеспечивая лабораторные и выездные исследования качества. Рост выработки в цехе железобетонных изделий поможет заводу не только укрепить позиции на рынке, но и поддерживать конкурентоспособный уровень цен, – рассказал руководитель Регионального центра компетенций Андрей Савченко.

Напомним, ранее Министерство экономического развития РФ предложило продлить действие нацпроекта «Производительность труда» до 2030 года. В Иркутской области его участниками являются более семи десятков предприятий различных отраслей.

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