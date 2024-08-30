Суд запретил работу майнинговой фермы в Усолье-Сибирском из-за превышения лимитов энергопотребления

Предприятие работало на территории бывшего «Усольехимпрома».

Ферма использовала мощности обанкротившегося «Усольехимпрома» с превышением установленных порогов. Это привело к перебоям в подаче энергии в социально значимые объекты.

«Установлено, что для майнинга криптовалюты хозяйствующими субъектами использовались мощности, превышающие те, что были положены по документам после банкротства предприятия ООО «Усольехимпром». Вопреки императивным требованиям закона разрешение на это органа энергетического надзора получено не было», – говорится в сообщении правоохранителей.

В связи с этим, прокурор обратился в суд с требованием о запрете эксплуатации объектов до устранения нарушений. Усольский городской суд иск удовлетворил.