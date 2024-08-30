GigaChat возрождает второй том «Мёртвых душ»

В 1852 году Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ». Спустя 172 года, в 2024-м, нейросетевая модель Сбера GigaChat начала восстанавливать бессмертный роман.

GigaChat вместе со специалистами по литературному наследию великого русского писателя возродит второй том «Мёртвых душ» Николая Гоголя. Нейросеть Сбера уже начала восстанавливать первые главы произведения, утраченного 172 года назад. Благодаря искусственному интеллекту читатели смогут встретиться со старыми героями и узнать новых персонажей, какими их мог видеть великий писатель. Это будет первый в мире роман, который воссоздала нейросеть.

Чтобы GigaChat смог написать сюжетные линии и образы гоголевских героев, он прошёл обучение у лучших экспертов — историков, литераторов и биографов. Они познакомили систему искусственного интеллекта с творчеством писателя, его уникальным стилем, архивами, письмами, сохранившимися главами и черновиками второго тома. В результате такой коллаборации специалистов по нейросетевым технологиям с научным и литературным сообществом читатели узнают продолжение знаменитого произведения.

Как известно, Гоголь планировал написать трилогию. Первый том под названием «Похождения Чичикова, или Мёртвые души» был издан в 1842 году. Над второй частью писатель работал десять лет, но в ночь на 24 февраля 1852 года сжёг почти законченную рукопись. Есть разные версии, почему он так поступил, но наутро писатель сокрушался: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжёг всё… Теперь всё пропало». От уничтоженного в огне сохранилось всего несколько глав в черновиках. Проект «"Мёртвые души". Второй том. Возрождение» поможет вернуть утраченное литературное творение.

«Мы понимаем, за какой грандиозный и амбициозный проект взялись. Доверить искусственному интеллекту написать продолжение легендарного произведения Гоголя — серьёзный вызов. Споры вокруг второго тома "Мёртвых душ" не утихают с момента его сожжения: почему писатель уничтожил рукопись, сам ли он это сделал, как развивался сюжет и так далее. Наверняка сегодня вокруг творчества нейрописателя также возникнет жаркая полемика. Но, думаю, любой читатель захочет узнать, как сложилась судьба Чичикова и других гоголевских персонажей. А новые технологии помогут им в этом. GigaChat создаст свою версию книги, опираясь на творчество Николая Гоголя, учитывая его авторский стиль и взяв за основу сохранившиеся черновики. Уверен, наш проект поможет не только возродить утраченное произведение, но и привлечь внимание к изучению русской литературы. Появится хороший повод перечитать "Мёртвые души", а также остальные произведения Гоголя и других великих классиков», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Сбер не первый раз использует искусственный интеллект, чтобы возродить утраченное культурное наследие. Так, несколько лет назад вместе с Российским историческим обществом и Санкт-Петербургским институтом истории РАН Сбер запустил сайт «Digital Пётр» по распознаванию рукописей Петра I. У первого российского императора был не самый понятный почерк, но благодаря Al-алгоритму Сбера можно за секунды получить их расшифровку. Сейчас модель занимается изучением древних египетских манускриптов. Возможно, благодаря Al-прочтению папирусов будут сделаны новые исторические открытия в Древнем Египте.

Ещё один проект Сбера, который помог вернуть утраченное, — «Возрождённое наследие». Во время Великой Отечественной войны несколько сотен картин из Воронежского областного художественного музея и Волгоградского музея изобразительных искусств не удалось эвакуировать, и они бесследно исчезли. Всё, что осталось от коллекций, — детальные описания полотен, сделанные работниками музея до войны. В 2023 году Сбер возродил их с помощью нейросети Kandinsky — системы генеративного искусственного интеллекта, создающей изображения на основе текстового описания.

Новый проект «"Мёртвые души". Второй том. Возрождение» призван возродить утраченное литературное произведение Николая Васильевича Гоголя. GigaChat поможет сохранить и приумножить культурное достояние России через тщательное изучение и воссоздание творческого наследия одного из величайших русских писателей.