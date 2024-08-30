Автокредитов на 1,4 трлн рублей выдано в январе-июле 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-июле 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 384,3 млрд руб. или более чем в 2 раза (или на 106,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июле 2023 года – 670,9 млрд руб.).

Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в первой половине 2023 года.

Стоит также отметить, что в январе-июле 2024 года было выдано и рекордное количество автокредитов – 961,7 тыс. ед., что почти в 2 раза (или на 92,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-июле 2023 года – 500,2 тыс. ед.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июле 2024 года отмечен в:

Москве (106,14 млрд руб.),

Московской обл. (89,73 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (66,63 млрд руб.),

Республике Татарстан (62,59 млрд руб.),

Ростовской обл. (61,78 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июле 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Ростовская обл. (+197,3%),

Чувашская Республика (+144,9%),

Самарская обл. (+137,3%),

Воронежская обл. (+132,3%),

Удмуртская Республика (+126,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 68,2% и 59,1% соответственно.

«Существенные темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-июле 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в первой половине 2023 года, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что после возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В последнее время высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Стоит также отметить акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей».