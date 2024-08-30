Почти 40 хозяйств в Осинском районе получили субсидии

В Осинском районе субсидии на поддержку сельхозпроизводителей в этом году получили 38 хозяйств, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«В этом году в Усть-Удинском районе областную единую субсидию получили три хозяйства на общую сумму 17,7 млн рублей. В Осинском районе новую субсидию получили 38 хозяйств, десять из них получили ее впервые», – отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

На предприятиях, которые уже получили поддержку ранее, наблюдается положительная динамика производственных показателей. Так на фермерском хозяйстве отмечается рост производства зерна, молока и мяса, а производители продукции из дикорастущего сырья показывают положительный опыт эффективного сотрудничества с администрацией района и взаимодействия с населением по сбору и приемке дикорастущих лекарственных трав, сосновой шишки и свежей ягоды.

Сегодня Усть-Удинский и Осинский районы производят порядка 5% общего объема валовой продукции сельского хозяйства области.