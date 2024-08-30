Майнеров заподозрили в похищении электричества в СНТ «Ангарский берег» на 68 млн рублей

Жителей СНТ «Ангарский берег» в Иркутском районе заподозрили в незаконном майнинге криптовалюты. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», рассказали в пресс-службе правительства региона.

По версии следствия, люди разместили 238 единиц цифрового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население района. При этом оплата за электроэнергию производилась по льготному тарифу для бытовых нужд. В результате причинен ущерб, равный более 68 млн рублей.

Также в регионе расследуют ранее возбужденные уголовные дела по факту незаконного потребления электроэнергии в ДНТ «Уютное» и «Молодежное» Иркутского района. В рамках их расследования суммарно изъято около 1,5 тысячи устройств для майнинга криптовалюты.