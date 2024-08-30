Иркутянина признали виновным в растрате на личные нужды госсубсидии на бизнес

В Иркутске осудили 28-летнего предпринимателя. Его признали виновным в мошенничестве, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2023 года житель Максимовщины получил единовременную выплату в размере 350 тыс. рублей на организацию предпринимательской деятельности по изготовлению декоративного рваного камня.

В ноябре 2023 года обвиняемый отчитался в уполномоченный орган о целевом расходовании полученных бюджетных средств, приложив фиктивный договор о приобретении нового оборудования стоимостью около 300 тыс. рублей у своей знакомой, которое в действительности ей не принадлежало.

Фактически мужчина распорядился предоставленными деньгами по своему усмотрению, потратив их на иные нужды, чем причинил ущерб региональному бюджету.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, назначив ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с него взыщут ущерб в размере 350 тыс. рублей.