«Операторы сотовой связи» похитили у братчанина почти 900 тысяч рублей

Полицейские разыскивают лжеоператоров сотовой связи, похитивших почти 900 тысяч рублей у 64-летнего жителя Братска, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Потерпевший рассказал, что несколько дней назад ему позвонила «оператор сотовой связи». Злоумышленница сообщила о приостановлении услуг по его номеру телефона и стала уговаривать продлить. Братчанин назвал коды из СМС.

После ему поступил новый звонок от якобы сотрудника «службы безопасности» банка. Он сообщил о неизвестных, пытающихся похитить деньги со счета мужчины. Затем псевдоспециалист попросила следовать ее инструкциям для «поимки» несуществующих киберперступников.

По указанию звонившей потерпевший обналичил все деньги со своего вклада, а после перевел на указанные счета: они принадлежали аферистам.