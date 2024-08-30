Рост доходной части бюджета зафиксировали в Иркутске

В областном центре состоялось 67-е внеочередное заседание городской Думы. В его рамках был уточнен бюджет столицы Прибайкалья на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Соответствующее решение приняли депутаты, рассказали в пресс-службе мэрии.

В 2024 году предусмотрен рост доходов на 1 млрд 298 млн рублей. Он обусловлен увеличением прогноза поступлений собственных доходов и объема межбюджетных трансфертов Иркутску.

Расходная часть городского бюджета в 2024 году выросла на 1 млрд 438 млн рублей в связи с необходимостью направить ресурсы на статьи расходов, финансирование которых ранее предусмотрели не в полном объеме, а также в связи с удорожанием стоимости материалов, работ и услуг.

Что качается доходов, то более 200 млн рублей направят дополнительно на социальную сферу: содержание, ремонт и оснащение муниципальных учреждений, а также на оплату труда работников сферы культуры и дополнительного образования детей. Более 500 млн рублей предусмотрено на строительство школ на Ярославского, Мелентьева, в микрорайоне Союз, а также на переселение граждан из аварийного жилья.

В сфере городского хозяйства расходы увеличены почти на 600 млн рублей, которые потратят на организацию регулярных перевозок пассажиров, содержание автомобильных дорог, объектов внешнего благоустройства и линий наружного освещения, а также оплату за потребленную ими электроэнергию, обрезку деревьев. Кроме того, часть средств пойдет на отлов и содержание бездомных собак.

С учетом основных изменений доходы Иркутска в 2024 году составят 39 млрд 581 млн рублей, расходы – 42 млрд 120 млн рублей.