Цех по производству сыра за 170 млн рублей запустили в Иркутской области

Новый цех по производству полутвердого сыра запустили в Иркутской области. В год там планируют выпускать более 500 тонн продукции, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Строительство пространства началось в прошлом году и велось в рамках инвестиционного проекта на базе СХАО «Белореченское». Его общая стоимость составила 170 миллионов рублей. Планируется выпускать различные виды сыра, а в производстве продукции будет использоваться молоко собственной сырьевой базы. Также в планах запуск производства плавленого сыра объемом 200 и 400 граммов со вкусом бекона, грибов, зелени и сливок.

В связи с укомплектованием цеха новым технологическим оборудованием заводом дополнительно создано восемь рабочих мест. В планах увеличить это количество до 15.