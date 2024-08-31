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Дом культуры имени Горького в Приангарье отремонтируют за 88 млн рублей

В Черемхово проводят капитальный ремонт Дома культуры им. Горького. Работы выпоkнены на 80 %, рассказали в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

<p>Фото министерства кульутры Иркутской области</p>

Фото министерства кульутры Иркутской области

Капремонт проводят по государственной региональной программе «Развитие культуры» с ноября 2023 года. На эти цели из областного и местного бюджетов выделено более 88 млн рублей. 

<p>Фото министерства кульутры Иркутской области</p>

Фото министерства кульутры Иркутской области

На сегодняшний день в полном объеме завершены кровельные работы, произведен ремонт чердачного перекрытия, крылец, отмостки. Специалисты занимаются отделкой фасада и внутренних помещений, а также установкой оконных и дверных блоков, обустройством полов.

В большом зале Дворца культуры заменили половую рейку, на стены нанесли венецианскую штукатурку, отреставрировали потолок. Ожидается, что капитальный ремонт здания завершат в январе 2025 года. 

<p>Фото министерства кульутры Иркутской области</p>

Фото министерства кульутры Иркутской области

Дом культуры посещают более 41 тысячи человек. В нём работают 24 творческих объединения. Организация проводит в год более 300 мероприятий для людей разных возрастов.


<p>Фото министерства кульутры Иркутской области</p> <p>Фото министерства кульутры Иркутской области</p> <p>Фото министерства кульутры Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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