Новый парк появится в поселке Усть-Ордынский

Новый парк готовится к открытию в Усть-Ордынском. Общественное пространство состоит из трех отдельных проектов: они называются «Вера», «Надежда», «Любовь» и соединяются в один большой парк, рассказали в пресс-службе правительстве Иркутской области.

Новый парк, созданный при участии жителей, откроется в самом центре поселка – на улице Ленина. Раньше на этой территории не было оборудовано место для общественного отдыха жителей. Главным украшением пространства станет скульптурный водопад в виде скалы, на вершине которой расправил крылья летящий орел.

На территории парка сделали прогулочную зону, идет монтаж системы освещения, устанавливают скамейки и урны. На будущий год запланировано озеленение территории.

Пространство создали с применением механизма инициативного бюджетирования «Инициативные проекты». По правилам на реализацию проектов-победителей жители направляют не менее 10 % от их стоимости, принять участие в сборе средств может и бизнес. Так, цена обустройства каждого сквера составляет 2,2 млн рублей, около 2 млн из которых – средства областного бюджета. Остальную сумму – по 220 тысяч на каждый проект – собрали сами жители и представители предпринимательского сообщества района.