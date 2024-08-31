Ангарчанина, который занимал деньги у знакомых и не возвращал, приговорили к 300 часам работ

Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении исполнительного директора транспортной организации. Его признали виновным в злостном уклонении от погашения долгов, рассказали в объединенной пресс-службе судов Иркутской области.

Установлено, что мужчина неоднократно занимал деньги у своих знакомых, но возвращать не собирался. Кредиторы обратились с исками в суд, который взыскал с мужчины в общей сложности более 8 миллионов рублей.

В сообщении отмечается, что в отношении должника были возбуждены исполнительные производства, по которым судебные приставы неоднократно предупреждали его об уголовной ответственности за уклонение от погашения кредиторской задолженности. Однако ангарчанин уклонялся от погашения займов.

По итогам заседания мужчине назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.