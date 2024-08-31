Новый зал ожидания для маломобильных пассажиров появился на вокзале в Иркутске

На железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский состоялось открытие нового зала ожидания для маломобильных пассажиров, рассказали в пресс-службе ВСЖД.

В оборудованном помещении площадью 25 кв. метров могут одновременно разместиться до 8 посетителей с ограниченными возможностями здоровья вместе с сопровождающими.

Специализированное пространство оборудовано отдельным табло с расписанием поездов, тактильно-визуальными средствами отображения информации, индукционной системой для слабослышащих посетителей и кнопкой вызова персонала. Здесь есть удобные кресла, а также места для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в креслах-колясках.