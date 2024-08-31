Новый детский парк площадью 1500 «квадратов» построили в Братске

Завершено строительство детского активити-парка в Братске. Первыми посетителями развлекательного центра стали около 300 детей, рассказал мэр Сергей Серебренников.

Детский парк площадью 1500 кв. м. построен частными инвесторами. «Счастливая страна» стала первым парком такого типа в Братске и вторым по величине в Иркутской области.

В 2020 году администрация Братска приняла решение о развитии автостанции города и прилегающей к ней территории. Одним из инвестпроектов стал детский активити-парк.

«Здесь более 30 разных локаций для детей от одного года. Множество современных спортивно-игровых комплексов, которые позволят ребятам не только весело отдыхать, но и развиваться физически. Сегодня сам видел, что детей не оторвать от аттракционов», – поделился мэр.

Для посещения всеми желающими Центр откроется в середине сентября.