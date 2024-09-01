Ректор незаконно сдавал бизнесмену в аренду помещения аграрного университета в Иркутске

В Иркутске ректора аграрного университета уличили в незаконной сдаче в аренду предпринимателю помещений вуза, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2021 году руководитель передал в аренду нежилые помещения в центре Иркутска общей площадью более 165 кв. метров коммерческой организации без учета мнения собственника здания. При этом недвижимость находится в федеральной собственности и распоряжаться ею может министерство сельского хозяйства РФ.

Кроме того, предприниматель незаконно использовал другие нежилые помещения в здании аграрного университета. Через суд прокуратура обязала бизнесмена их вернуть.

В отношении ректора было заведено административное дело по статье «Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта», его привлекли к ответственности.