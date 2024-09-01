Иркутская область вошла в число регионов России с самой красивой осенью

Эксперты журнала RTourNews составили список регионов с самой красивой осенью – в него вошла Иркутская область, следует из данных на сайте издания.

«На Байкале осенью обычно тепло и солнечно, а природа радует яркими красками. Из Иркутска стоит сразу поехать на озеро, в поселок Листвянка, а оттуда на гору, с которой открывается вид на окрестности и исток Ангары», – говорится в сообщении.

Также аналитики советуют съездить в Приангарье на остров Ольхон либо полюбоваться видами через окна поезда во время путешествия по Кругобайкальской железной дороге.

В список регионов с самой красивой осенью также вошли Мурманская и Астраханская области, республики Бурятия и Алтай, Ставропольский и Приморский края. Тут можно насладиться северным сиянием, посетить Баргузинскую и Каракольскую долины, Лебединое озеро, подняться на вершину Машука, погуляться по парку «Цветник», сходить в Парк драконов.