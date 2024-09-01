Пять тысяч человек одновременно прошли по улицам Иркутска во время крестного хода

Дни русской духовности и культуры «Сияние России» открыли в столице Прибайкалья крестным ходом с Казанской иконой Божией Матери. К событию присоединились 5 тысяч человек, рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Иркутска

Колонна начала движение от Богоявленского Собора. После этого на площади графа Сперанского провели Божественную литургию и Всероссийский молебен о Победе, организованный по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Затем крестный ход продолжился по улицам Ленина, Карла Маркса и Сухэ-Батора.

Фото пресс-службы мэрии Иркутска

Это мероприятие проходит в Иркутске с 1994 года по инициативе писателя Валентина Распутина, поэта Марка Сергеева, губернатора Иркутской области Бориса Говорина и епископа Иркутского и Ангарского Вадима. В 2024 году ряд событий в рамках фестиваля будут идти в областном центре до 20 сентября. Запланированы мастер-классы, круглые столы, книжная ярмарка, творческие встречи.