Учителя и родители в Иркутске одобряют запрет на использование телефонов на уроках

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, сколько иркутских учителей и родителей поддерживают запрет на использование детьми мобильных на уроках. Результаты есть у SIA.RU.

«С нового учебного года в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях. Опрос показал, что 86% родителей школьников поддерживают это решение», – отмечают исследователи.

Только 8% опрошенных выступили против запрета. Они считают, что в телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребенку. Например, мониторинг уровня глюкозы.

Среди учителей уровень одобрения запрета еще выше: 9 из 10 согласились, что мобильные телефоны являются только помехой во время учебного процесса. Лишь 4% не поддержали нововведение.