Ухудшение погоды спрогнозировали в Иркутской области

Ночью 2 сентября в западных, центральных и северных районах по области местами ожидаются ненастные явления, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В частности, прогнозируются переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью в западных, центральных и северных районах, днем по области местами сильные дожди, утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с. Температура ночью составит +8,+13°, днём +17,+22°.

По Иркутску возможны переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с с порывами до 13 м/с. Температура ночью составит +11,+13°, днём +18,+20°.