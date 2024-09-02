Новое световое оборудование из Италии за 200 млн рублей закупили для Иркутского музтеатра

Новое световое оборудование установили в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского. Это первая глобальная замена такой техники за 35 лет работы, рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

На это направили более 220 млн рублей. Из них на световое оборудование – 200 млн рублей из областного бюджета, на звуковое – более 20 млн рублей из федеральной казны в рамках национального проекта «Культура». Вся техника уже установлена и подключена.

В зрительном зале и на сцене установлено 230 прожекторов разного вида и два пульта управления. За счет увеличения количества световых приборов возросла площадь освещения сцены. Значительно расширился функционал светового комплекса: теперь художники по свету смогут более детально работать с оттенками, качеством цветопередачи, фокусом, интенсивностью и направлением.

В театре обустроили новые разновидности световых приборов, например, прожекторы с функцией профилирования луча и возможностью синтеза цвета на основе LED-технологий. Они способны воспроизводить как насыщенные, так и пастельные тона, имитировать работу галогенной лампы, в точности повторяя параметры затухания и изменения цвета, плавно регулировать яркость светового луча.

Опции нового оборудования помогут профессионалам создавать на сцене театра ещё более эффектную художественную среду. Оборудование спроектировано и изготовлено ведущим мировым производителем профессионального света из Италии.

Что касается звука, то закуплены и установлены новый цифровой звуковой пульт и 36 микрофонов. В следующем году замена звуковых систем продолжится. Прежде уже была приобретена новая верхняя механика сцены.

Первыми обновления в театре смогут насладиться зрители концерта-открытия Международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале» 2 сентября.