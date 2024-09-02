Иркутская область заняла 33 место в России по величине зарплат учителей

Аналитики hh.ru изучили рынок труда для педагогов и выяснили, растет ли спрос на этих специалистов, и где в России им предлагают наибольшую зарплату.

Спрос на педагогов растет

Российские работодатели с начала года опубликовали более 75,6 тыс. вакансий для учителей, и это на +16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Среди российских регионов самый существенный рост спроса на педагогов произошел в Республике Северная Осетия-Алания (число вакансий для данных специалистов вырос в 3 раза), Республике Адыгея (в 2,1 раза) и Курганской области (в 2 раза). В Иркутской области спрос на педагогов за год увеличился на +19%.

Среди важных трендов в сфере образования – повышение лояльности к молодым специалистам. Доля предложений о работе, доступных новичкам в профессии, выросла в России за год с 33% до 37%.

Где в России учителям предлагают самые высокие зарплаты

По данным сервиса «Люди в цифрах» диапазон средних предлагаемых зарплат для учителей в России составил 34 483 – 70 000 рублей. Лидером по размеру зарплатных предложений для педагогов стала Москва, где работодатели готовы платить в среднем 75 200 рублей. На втором месте – Камчатский край (75 000 руб.), третье место разделили Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика (по 72 000 руб. в каждом регионе).

Иркутская область не вошла в топ-20 российских регионов с наиболее высокими зарплатами для педагогов – она на 33-м месте среди 77 регионов, и здесь средняя предлагаемая зарплата для учителей составила 40 тысяч рублей. За год сумма предложения выросла на +15%.

Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области по итогам июля составила 69 418 рублей, и за год она увеличилась на +39% (в июле 2024 к июлю 2023).