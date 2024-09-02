Эксперты РСХБ рассказали как поддержать экосистему озера Байкал

Традиционно в первое воскресенье сентября отмечается День озера Байкал, в этом году праздник выпадает на 1-е число. Байкал содержит более 20% всех запасов пресной воды на планете и является домом для множества эндемичных видов растений и животных, что делает его одним из ключевых объектов мирового природного наследия. Коренные народы до сих пор считают озеро источником жизни и силы. В преддверии праздника эксперты Фонда «Экология» РСХБ рассказали о том, как каждый может помочь сохранению экосистемы уникального озера.

Идея учреждения праздника возникла на фоне растущих экологических проблем, с которыми ежегодно сталкивается Байкал. На экосистеме озера отражается вмешательство человека: загрязнения вод, нерегулируемый туристический поток. Поддержка и восстановление Байкала требуют комплексных и эффективных мер, а обеспечение устойчивого функционирования экосистемы и сохранение биоразнообразия озера – необходимая задача для нашего поколения.

Проект «Выпусти мальков», реализуемый Фондом Экология Россельхозбанка, способствует восстановлению редких видов рыб и улучшению состояния окружающей среды. Восстановление популяции сибирского осётра является не только мерой по сохранению вида, но и значимым шагом к поддержанию биологического разнообразия Байкала. За 2 года реализации проекта Фонд выпустил 95 тыс. мальков краснокнижного осетра.

Регулярно фонд «Экология» выступает инициатором акций по очистке береговых линий. В августе 2024 года при участии фонда была очищена береговая линия озера Байкал рядом с городом Слюдянка. Волонтеры провели уборку территории протяженностью 5 км, собрав в общей сложности 1,5 тонны мусора. На побережье озера Фонд установил скамейки из переработанного пластика, а также разместил информационные стенды с напоминаниями о правильном обращении с отходами и важности раздельного сбора мусора. Данный проект призван привлечь внимание общественности к экологическим проблемам крупнейшего озера России и необходимости сохранения природных ресурсов.

«День Байкала является не только праздничной датой, но и напоминанием о необходимости сохранения одного из важнейших природных богатств России. Озеро Байкал действительно уникально, но при этом очень уязвимо. Сегодня водоём сталкивается с серьёзными вызовами, угрожающими его экосистеме. Наши проекты дают возможность каждому россиянину принять участие в сохранении экосистемы Байкала, чтобы будущие поколения могли прикоснуться к его магической природной силе», — рассказала директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова.

Экологические проекты Фонда реализуются по 4 основным направлениям: обращение с отходами, охрана водных объектов и их экосистем, экологическое просвещение населения, охрана объектов животного мира и среды их обитания. Поддержать их легко: держатели дебетовых и кредитных карт Россельхозбанка могут направить кешбэк с покупок в Фонд «Экология». На витрине программы лояльности «Урожай» от РСХБ можно найти сертификаты номиналом 50, 100, 500, 5 000 и 10 000 рублей, которые можно купить, потратив до 100% баллов. Кроме того, экологические сертификаты Фонда «Экология» можно приобрести в отделениях банка по всей России.