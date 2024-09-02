Накануне 1 сентября россияне рассказали, как учились в школе и хотят ли они вернуться в первый класс

Близится самая важная дата для всех школьников и студентов – 1 сентября. Многие считают, что именно за школьной скамьей человек получает одни из главных уроков в его жизни. О том, какие школьные знания пригодились россиянам во взрослой жизни и чего им не хватало во время обучения – в тематическом опросе РСХБ, проведенном ко Дню знаний.

По результатам опроса, проведенного Россельхозбанком, 69% россиян учились в школе на четверки и пятерки, а 17% справедливо отметили, что «тройка тоже оценка». При этом доля круглых отличников самая маленькая – порядка 14%.

Практически поровну разделилось число любителей точных наук (47%) и гуманитариев (43%), и 10% респондентов ответили, что физкультура и труд были их любимыми предметами в школе.

Больше всего в школьное время россиянам не хватало занятий по финансовой грамотности (28%). Четверть опрошенных (25%) хотели бы больше уроков, связанных с новыми технологиями и ИТ, еще 25% респондентов признались, что в школьной программе не хватало специализированных занятий для будущих профессий. 12% предпочли бы, больше занятий на свежем отдыхе и 10% отметили, что были бы не против тихого часа в перерывах между уроками.

Согласно данным опроса, для 43% россиян школа стала источником базовых знаний, а 23% опрошенных признались, что приобрели важный навык грамотной речи, еще 23% получили необходимые знания для поступления в желаемый вуз. Только 11% отметили, что занятия помогли им понять, кем они хотят стать в будущем.

76% россиян поделились, что их текущая профессия не совпадает с той, о которой они мечтали в школьные годы, и только 24% респондентов сейчас работают по той специальности, которую выбрали для себя еще в детстве.

На вопрос, поддерживаете ли вы раннюю профориентацию, 46% респондентов ответили, что такие уроки могут стать залогом будущего карьерного успеха, а 21% сказали, что они необходимы лишь для некоторых отраслей. 18% опрошенных придерживаются позиции, что ребёнок не способен определиться с будущей карьерой в таком раннем возрасте, 15% воздержались от ответа.

«Ранняя профориентация наряду с остальными уроками может помочь школьникам понять, с какой именно отраслью связать свою жизнь. АПК – очень интересная, технологичная и современная отрасль для построения карьеры. Последние несколько лет аграрный сектор динамично развивается, появляются совершенно новые профессии: агробиотехнолог, биоинформатик, сити-фермер. Чтобы помочь школьникам и студентам погрузиться в мир аграрных профессий и выбрать занятие по душе, мы проводим большую работу: профильные олимпиады с ведущими вузами страны, конкурсы, летние агросмены, запускаем обучающие цифровые платформы, такие как «Я в Агро». Все это знакомит ребят с профессиями в сфере АПК. Нам очень приятно, что 27% респондентов опроса отметили, что знакомы с профориентационными программами Россельхозбанка», – рассказала советник председателя правления Россельхозбанка Любовь Белеску.