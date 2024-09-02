Китайские банки перестали принимать переводы с русскими именами

Платеж может быть никак не связан с Россией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса.

Ряд банков КНР отказывается принимать деньги в случае, если в платежных документах указаны русские имена. Об этом рассказал гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Он добавил: импортеры вынуждены готовить полный комплект документов для трансакций через третьи лица, чтобы не было видно связи с Россией. Такие случаи стали фиксироваться с середины июля.

Это подтвердил и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Русские имена (даже не попавшие под санкции) в платежных документах, любые связи с РФ, а иногда и надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа, уточнил он.

Причина в том, что китайские партнеры боятся вторичных ограничений, пояснил Алексей Разумовский. Они все чаще используют так называемое нулевое доверие в отношениях с российским бизнесом и пытаются исключить любую возможную угрозу.

Ранее Андрей Костин заявил о буме открытий расчетных счетов в офисе ВТБ в Шанхае. Компании России и Китая заинтересованы в развитии надежного канала для взаимных платежей, поскольку торговый оборот между странами растет. Расчеты по системе ВТБ не попадают под вторичные санкции, поскольку ведутся в юанях и проводятся, по сути, внутри банка. Однако для этого необходимо стать клиентом банка.