Доля просрочек по ипотеке увеличилась

Объем жилищных кредитов, по которым не платят более трех месяцев, вырос на 16% с начала года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Россияне стали чаще допускать значительную просрочку (более 90 дней) по жилищным кредитам. За первые пять месяцев 2024-го объем таких ссуд вырос на 16%, до 106 млрд рублей. Из них 81 млрд пришелся на классическую ипотеку, а еще 25 млрд – на жилищные кредиты без залога покупаемой недвижимости.

Такую ссуду могут одобрить, например, при внесении повышенного первоначального взноса (минимум от 35%) и двух-трех поручителях при подтверждении дохода. Также есть вариант отдать в залог другую недвижимость. Так могут делать при покупке жилья в инвестиционных целях (чтобы потом сдавать его в аренду).

В то же время совокупный портфель жилищных кредитов за первые пять месяцев 2024-го увеличился только на 6%, до 18 трлн рублей. То есть его качество ухудшилось. В прошлом году картина была противоположной – объем просроченных ссуд (на срок более 90 дней) повысился лишь на 3% к началу июня. При этом совокупный портфель подскочил на 9%.

Ранее стало известно, что за месяц было выдано 31,81 тыс. льготных ипотек на 166,10 млрд руб. Средний размер кредита составил 5,22 млн руб., средний срок – 289 мес. (24 года 1 мес.). Месяцем ранее доля льготной ипотеки составляла 73% от общего количества и 81% от общего объема выдач. В июне 2024 г. было выдано 129,15 тыс. льготных ипотечных кредитов на 680,33 млрд руб. Средний размер кредита был равен 5,27 млн руб., средний срок – 314 мес. (26 лет 2 мес.).