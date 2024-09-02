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Иркутская область заняла 10 место по доле жителей с зарплатой выше среднероссийской

Больше 86,5 тыс. рублей в месяц зарабатывают 39,3% населения Приангарья. Данные приводит РИА Новости.

Средняя зарплата по стране за 2023 год выросла на 14,5%, до 74,8 тысячи рублей, во втором квартале 2024 года она уже составила 86,5 тысячи рублей. В свою очередь уровень безработицы в июне текущего года обновил исторический минимум и составил только 2,4%.

Место

Регион

Доля граждан с зарплатой выше среднероссийской

10

Иркутская область

39,3%

13

Красноярский край

36,8%

27

Новосибирская область

26,6%

33

Республика Бурятия

25%

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, в нем 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в котором высокая зарплата у 54,2% работников. Замыкает первую тройку в рейтинге Магаданская область – с результатом в 53,3%. Четвертым и пятым регионами стали Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, в которых 52,3% и 51,8% работников зарабатывают выше чем в среднем по стране.

У замыкающей десятки рейтинга самая высокая доля не превышает 12,6%. Еще в 30 регионах эта доля находится в диапазоне от 20% до 30%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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