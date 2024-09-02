Digital-агентство «Адикт» анонсировало запуск нового бренда

«Адикт» сфокусируется на ключевой экспертизе по разработке дизайна для крупных брендов, а маркетинговое направление будет развиваться под новым брендом «Адикт Маркетинг».

Digital-агентство «Адикт» — российская компания со специализацией в функциональном дизайне и маркетинге. В портфолио компании проекты для Иркутской нефтяной компании, Эн+, 2ГИС, Леруа Мерлен, FirstVDS, Сбера и других лидеров рынка.

В рамках стратегического разделения бизнес-направлений компания «Адикт» продолжит заниматься разработкой технологичного дизайна и брендинга для бизнеса и федеральных брендов, а «Адикт Маркетинг» станет маркетинговым агентством с фокусом на performance-направлении.



По словам директора Антона Паймышева, решение разделить два направления работы стало логичным и планомерным шагом в развитии компании.

«Мы пришли к понимаю, что четкое разделение этих двух направлений позволит оптимально использовать накопленный потенциал и эффективно развивать каждое из них отдельно, исходя из стратегических целей и ключевых клиентов», — отмечает Антон Паймышев.

Завершение процесса по разделению брендов намечено на сентябрь 2024 года. Компания уже открыла офис в Санкт-Петербурге, в ближайших планах — открытие офиса в Москве.