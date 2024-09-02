Иркутские родители смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн

Цифровая экосистема МТС запустила новый функционал в сервисе Кто/Где: теперь в нем можно настраивать геозоны и push-уведомления. С их помощью родители могут получать сообщения, например, когда дети приходят в школу или возвращаются домой. Сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS.

Геозоны — это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Сервис работает на базе алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять местоположение с точностью до 21 метра.

Приложение получает данные не только от привычных спутниковых систем, но и от базовых станций, что помогает определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

«Обновленный функционал сервиса Кто/Где позволяет получать уведомления о нахождении близких в определенной локации. Уверен, с началом нового учебного года это решение станет более востребованными, так как поможет родителям школьников быть уверенными в безопасности своих детей, где бы те ни находились: по пути в школу, кружки или на обратной дороге домой», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Сервис был запущен в марте этого года в рамках бета-версии. За короткий срок среднемесячное число пользователей приблизилось к отметке 100 тыс. человек. Более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют сервис четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00.