Эксперты назвали курорты с самой дорогой и дешевой посуточной арендой этого лета

Средняя стоимость посуточного жилья на морских курортах России этим летом составила 4800 рублей за сутки. Это на 13% больше, чем год назад. Самые высокие ставки из популярных направлений были зафиксированы в Зеленоградске, самые низкие – в Ейске. Об этом рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Дороже всего посуточная аренда этим летом стоила в Зеленоградске – в среднем 6 955 рублей за сутки. Также традиционные высокие ставки были в Геленджике – 5 817 рублей, Светлогорске – 5 623 рубля, Сочи – 5 610 рублей. В Лазаревском средняя цена составила 4 432 рубля, в Ялте – 4 418 рублей, Анапе – 4 015 рублей.

Дешевле всего арендовать жилье можно было в Ейске – за 3 179 рублей, Витязево – 3 872 рубля и Новороссийске – 3 937 рублей.

Сильнее всего за год арендные ставки выросли в Геленджике – на 24%, в Витязево – на 21%, Зеленоградске – 20% и Ялте – 20%. В Лазаревском цены выросли на 19%, в Анапе – на 17%, в Новороссийске – на 16%, в Ейске – на 13%, в Сочи – на 11%, в Светлогорске – на 9%.

Абсолютным лидером по числу бронирований этим летом, как и прошлым, стал Сочи. Он обогнал другие морские курорты с большим отрывом. Также в список наиболее востребованных курортов вошли Геленджик, Анапа, Лазаревское, Зеленоградск, Светлогорск, Ейск, Новороссийск, Витязево, Ялта.

«Сильнее всего спрос в этом году вырос на Анапу, Лазаревское и Ялта – в среднем на 30-40%. Также подросла популярность отдельных курортов Краснодарского края, таких как Туапсе, Джугба, Голубицкая, Дагомыс и Архипо-Осиповка. Наименьший прирост спроса наблюдался на Зеленоградск и Светлогорск – 10-20%,» – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

В среднем туристы ездили на морские курорты на пять суток и тратили на аренду 24 029 рублей. По сравнению с прошлым летом средняя продолжительность их отдыха не изменилась, но траты выросли на 13%.