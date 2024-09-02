ВТБ Онлайн запустит «режим чтения» при подозрении на мошенничество

ВТБ Онлайн запускает режим ограниченного доступа в случае риска мошеннических операций. «Режим чтения» включится автоматически при подозрении на компрометацию данных или угрозу социальной инженерии и не позволит мошенникам совершать действия по выводу средств со счета клиента. Об этом рассказал в преддверии ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

ВТБ зафиксирует, если мошенники войдут в онлайн-банк и начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы. Сервис моментально завершит подозрительный сеанс и включит «режим чтения» сразу на всех устройствах с онлайн-банком. Просмотр продуктов останется доступным, а финансовые операции будут заблокированы. Восстановить полный доступ можно будет, когда банк убедится, что счет клиента в безопасности. В зависимости от рисков, связанных с конкретной операцией, доступны разные способы отмены ограничений: в офисе, в банкомате, контакт-центре или ВТБ Онлайн. При этом банк обязательно убедится, используя сервисы идентификации, что обращается клиент, а не мошенник.

ВТБ уже тестирует режим ограниченного доступа в ВТБ Онлайн, с октября он начнет работать полноценно для ряда рисковых операций.

«ВТБ активно противодействует мошенникам. По итогам первого полугодия 2024 года банк обнаружил более 6 млн подозрительных операций и сохранил 4,8 млрд рублей клиентских денег, которые мошенники пытались похитить. Режим ограниченного доступа позволит уберечь деньги и остановить неоднозначные действия в ВТБ Онлайн, которые потенциально могут исходить не от клиента, а от мошенников. Восстановление займет у клиента незначительное время, однако позволит убедиться в его финансовой безопасности. Например, в текстовом редакторе есть режимы работы “читатель”, “комментатор” или “редактор” в зависимости от прав доступа; в онлайн-банке сохраняется такой же простой принцип», — подчеркнул Никита Чугунов.

По словам топ-менеджера, количество атак на компании продолжает расти. «В этом году увеличилось количество атак на инфраструктуру нефинансовых организаций — маркетплейсы, операторы связи. Там мошенники хотят получить персональные данные россиян, их платежные инструменты, чтобы использовать их для доступа в банковские онлайн-сервисы. Учитывая такую особенность, ВТБ выстраивает многоуровневую систему защиты своих клиентов как в офлайн, так и онлайн каналах», — отметил Никита Чугунов.