XIX Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» открылся в Иркутске

В нем принимают участие более 500 музыкантов, среди которых звезды классической музыки, молодые талантливые исполнители, лауреаты и призёры международных музыкальных конкурсов.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На фестивале состоится более 20 концертов, они пройдут в Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского и в концертном зале Иркутской областной филармонии. С открытием фестиваля участников фестиваля и его многочисленных зрителей поздравил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– «Звезды на Байкале» – это праздник вдохновения и исполнительской виртуозности, который стал визитной карточкой Иркутской области. Каждый год в фестивале участвуют непревзойденные мастера исполнительского искусства, гордость мировой культуры. Шедевры музыки, наполняющие концертные залы, приобщают зрителей к вечным ценностям, открывают силу искусства и новые имена молодых музыкантов. Благодарю организаторов фестиваля за творческий труд и значительный вклад в развитие музыкальной культуры Иркутской области. Желаю участникам покорения новых вершин, а гостям – ярких впечатлений, – сказал Игорь Кобзев.

Открывает фестиваль Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Коллектив выступил вместе с художественным руководителем фестиваля, пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым и оперной дивой, народной артисткой России Хиблой Герзмавой.

Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» продлится до 18 сентября.

В концертах примут участие еще семь известных музыкальных коллективов. Это Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Страдивари-ансамбль Мариинского театра, ансамбль Questa Musica, «Виртуозы Москвы», «Солисты Москвы» и Юрий Башмет, старейший в Москве и один из крупнейших в нашей стране хоровой коллектив Капелла России имени А. А. Юрлова и губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии, которым будут дирижировать Алексей Рубин, Иван Никифорчин и Юстус Франтц (Германия).

– Фестиваль будет беспрецедентным по масштабу, по насыщенности событиями, по количеству концертов, их запланировано более 20, по количеству участвующих в нем новых имен и ярчайших звезд классической музыки России и мира и по разнообразию программ: камерных, сольных, с оркестром, хоровых, театральных. Мне радостно, что у нас получается создать в концертных залах фестиваля уникальную атмосферу сногсшибательной творческой энергетики, которая заряжает всех участников и публику на год вперед, – отметил художественный руководитель фестиваля «Звёзды на Байкале» Денис Мацуев.

Звездными солистами фестиваля станут Хибла Герзмава, Николай Луганский, Александр Рамм, Павел Милюков, прима-балерина Большого театра России Екатерина Шипулина, премьер Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев и многие другие. В Иркутск приедет маэстро Владимир Спиваков. Совместно с Денисом Мацуевым он представит две программы: первая – дирижёрская, это исполнение с «Виртуозами Москвы» Концерта для фортепиано с оркестром А. Шнитке. Во второй он сыграет на скрипке в дуэте с пианистом Денисом Мацуевым. Юрий Башмет и Игорь Костолевский представят свой проект – спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь», поставленный по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зелёное» режиссёром Мариной Брусникиной.