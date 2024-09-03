Средняя зарплата дальнобойщика в Иркутской области составила 110 000 рублей

Аналитики hh.ru, выяснили, кто чаще всего идет в профессию водителя-дальнобойщика, как они часто меняют работу и что может предложить работодатель, чтобы привлечь данных специалистов.

Спрос на водителей-дальнобойщиков

В этом году в Иркутской области работодатели открыли более 170 вакансий для водителей-экспедиторов и водителей-дальнобойщиков. Основная масса вакансий – это работа в режиме полной занятости (91%), при этом 28% предполагают вахтовый режим работы, а 17% предлагают оформление по договору ГПХ (договору гражданско-правового характера) или по совместительству.

Медиана предлагаемых зарплат для этой категории водителей в Иркутской области составила в этом году 110 000 рублей, что выше средних предлагаемых зарплат в регионе (69 418 рублей по итогам июля 2024).

Кто работает дальнобойщиками

Аналитики hh.ru выяснили, что половина водителей-дальнобойщиков (42%) имеет рабочий стаж более 10 лет, из них 80% находятся в возрасте от 55 и старше. Молодые водители (в возрасте от 25 до 34) чаще работают меньше года и от года до трёх лет – по 26% в каждой группе.

Каждый четвертый дальнобойщик меняет работу один раз в 3-5 лет (26%), еще 22% делают это раз в 5-10 лет (22%). Вариант «один раз в 10-15 лет» чаще других выбирали водители в возрасте от 45 до 54 лет (22%).

Любопытно, что лояльность к профессии среди работающих дальнобойщиков не слишком высока: 61% сотрудников сферы планировали поменять работу в текущем году, но пока этого не сделали, и большинство давших такой ответ – сотрудники в возрасте от 35 до 44 (60%).

Причины низкой лояльности к профессии

Среди причин для смены работы абсолютное большинство опрошенных выбрали текущий уровень зарплаты, который их не устраивает (59%) и некомфортные условия труда (40%). Варианты «не подходит график», «постоянные переработки» и «конфликты с руководством» выбрали 18%, 16% и 8% соответственно.

Относительно размера желаемой заработной платы, большинство респондентов (34%) рассчитывают на 71 000 до 100 000 руб., еще столько же хотели бы зарабатывать от 101 000 до 150 000. 17% опрошенных хотели бы получать от 151 000 до 200 000 руб., 5% – от 201 000 до 300 000, а 1% – от 300 000 рублей.

Комфортные условия труда и уровень оплаты – главные критерии выбора работы

Для подавляющего числа опрошенных водителей, решающим фактором в пользу выбора нового места работы станут комфортные условия труда и уровень оплаты (по 78% голосов за каждый пункт). Наличие в компании надбавок и премий, а также расширенный соцпакет набрали по 43% и 32% соответственно.

По мнению водителей, в их соцпакет должно входить, в первую очередь, страхование жизни и здоровья (это важно для 62% респондентов), далее – материальная поддержка в разных жизненных ситуациях (59%), ДМС (49%), а также оплата обучения и повышения квалификации (46%).