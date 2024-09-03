Аксаков: Центробанк может поднять ставку до 20% в сентябре

Сценарий вероятен при сохранении темпов инфляции. Заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) передает ТАСС.

«Центральный банк действует профессионально, сдержанно, и исходит из того, что у него одна из главных задач – обеспечение стабильности рубля, уровня инфляции и важнейший инструмент – это ключевая ставка. ЦБ поднял ее до 18%, допускаю, что в сентябре поднимет и до 20% если инфляционные тенденции сохранят движение к росту», – сказал Аксаков.

Напомним, что согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 2020 года товары повседневного спроса подорожали на 227%, прибавив за месяц 2,3%. Относительно июля прошлого года дефлятор вырос на 21,2%. Накопленная личная инфляция с начала года, согласно расчетам индекса, составляет 9,6%.