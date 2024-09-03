Долги россиян по кредиткам выросли в полтора раза

Общий объем долгов физлиц в этом сегменте дошел до 4,8 трлн рублей – это на 42% (или в 1,4 раза) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В БКИ «Скоринг бюро» также сообщили об ускоренном росте сегмента – на 40% в июле по сравнению с таким же месяцем лета прошлого года. По их данным, общая сумма долгов граждан по таким картам по состоянию на конец июля превысила 3,9 трлн рублей (сведения разных игроков рынка различаются, поскольку в них хранится информация от разных банков).

При этом количество выданного «пластика» растет медленнее – лишь на 11%, до 94 млн, говорится в данных бюро. В июле 2024-го, в сопоставлении с прошлогодним, средний чек по кредиткам вырос на 15% и достиг максимальных 113 тыс. рублей.

В крупных банках «Известиям» подтвердили рост портфеля в сегменте. В июле этого года по сравнению с прошлым число активных кредиток выросло на 50%, а объем портфеля по ним – на 43%, сообщили в ПСБ. В «Новикоме» рассказали, что количество действующих карт по состоянию на начало августа 2024-го увеличилось на 32% в сопоставлении с таким же периодом 2023-го.

Напомним, что в июле 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,7 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в июне 2024 года – 179,0 тыс. руб.). В свою очередь по сравнению с началом года средний чек выданных потребкредитов в июле 2024 года, напротив, вырос на 21,7% (в январе 2024 года – 146,0 тыс. ед.).