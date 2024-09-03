ВТБ запускает подписку для розничных клиентов

Со 2 сентября массовые клиенты ВТБ смогут воспользоваться подпиской от банка и получать дополнительные скидки за расходы по картам. Им будут доступны скидки на такси, доставку еды и потребительских товаров. До конца этого года сервисом смогут воспользоваться до полумиллиона россиян. Об этом в преддверии ВЭФ-2024 рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В России сегодня один из самых конкурентных банковских рынков с очень избирательными потребителями. В среднем на одного клиента приходится 2-3 карты разных банков. Вместе с тем, растет усталость пользователей от того, что несколько важных услуг дополняются двумя десятками ненужных. Поэтому в нашем продукте мы сосредоточились на самых востребованных опциях: больше актуальных категорий кешбэка рублями – до 25%, повышенных ставках по накопительным счетам и скидках на доставку товаров и еды с маркетплейсов», – отметил Георгий Горшков.

Подписка «ВТБ Плюс» сэкономит каждой семье до 2 тысяч рублей ежемесячно. Она позволит клиентам выбрать две дополнительные категории по программе лояльности – кешбэк рублями до 25% и +1% к ставке по накопительному ВТБ-счету (после первых трех месяцев его использования). Дополнительно с подпиской доступны скидки у партнеров банка: популярных сервисов такси, а также доставки еды и товаров с маркетплейсов.

Для всех клиентов ВТБ первые 30 дней подписки станут бесплатными, затем ее стоимость составит 249 рублей в месяц, что дешевле подобных предложений у других банков. Подключить подписку можно в веб-версии ВТБ Онлайн или в мобильном приложении, а вскоре и во всех отделениях ВТБ.

Сейчас кешбэк – один из важных факторов для выбора банка на каждый день, как показывают опросы россиян. Среди самых востребованных опций - кешбэк на любые траты, возможность самостоятельно выбрать размер и категорию в пару кликов и начисление рублями на счет. Учитывая эти тренды, ВТБ перезапустил программу лояльности и удвоил инвестиции в нее. С мая банк начисляет кешбэк рублями до 25% в категориях, которые клиенты выбирают сами. По итогам первых месяцев после перезапуска все больше пользователей выбирают карты банка для повседневных платежей, и, как результат, ежемесячная сумма кешбэка в среднем удвоилась. Банк прогнозирует, что категории с кешбэком на сентябрь выберут 5 млн клиентов.

Повышенные ставки по вкладам и перезапуск кешбэка повлияли на рост активной клиентской базы банка, которая в сентябре превысит 22 млн человек. При этом доля клиентов с активными картами на руках уже достигла 92%.