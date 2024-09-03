Мошенники взялись за рантье

Жертв просят перейти в мессенджер. Об этом пишут «Известия» на данные F.A.С.С.T. Digital Risk Protection.

– В ходе переписки злоумышленник предлагает жертве перейти в мессенджер, где просит дополнительные фото квартиры, адрес, а также интересуется мелочами, чтобы создать вид заинтересованного арендатора, – рассказали эксперты.

Затем мошенник предлагает оформить договор аренды через известный профильный сервис.

Он обещает самостоятельно через этот портал заполнить все документы и перевести оговоренную сумму, а арендодателю останется лишь получить деньги. После этого потенциальная жертва получает ссылку на сгенерированный в специальном Telegram-боте фишинговый ресурс, который повторяет профильный сервис. А когда арендодатель вводит там данные своей карты, злоумышленники крадут деньги с его счета.

– Эксперты F.A.C.C.T. выявили как минимум шесть скам-групп, работающих по такому сценарию, – рассказала старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына. – В общей сложности в них более 4,5 тыс. участников. Сервисы, под которые создаются фишинговые ссылки, популярны по всей России, и любой арендодатель может стать целью мошенников.

Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать жителей Приангарья от лица сотрудников минздрава. С потерпевшей связался лжесотрудник правоохранительных органов, который пояснил, что братчанка «проходит» по уголовному делу в качестве свидетеля, так как по ее доверенности была подана заявка на получение кредита на имя некого иноагента. Аферисты убедили потерпевшую оформить заем на сумму 200 тысяч рублей и сдать в банк золотые монеты, за которые получила 540 тысяч рублей. Все средства женщина перечислила на счета собеседников.