Россельхозбанк поздравил Иркутский ГАУ с началом нового учебного года

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова поздравила студентов и научно-педагогический состав Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского с Днем знаний.

Во время торжественной линейки на главной площади ИрГАУ Наталья Баркова рассказала, что РСХБ уже шестой раз поздравляет вуз с началом нового учебного года. Она отметила, что за период социального партнерства удалось достичь значимых результатов по целому ряду направлений подготовки профессиональных кадров: от предоставления именных стипендий Банка и оказания помощи при трудоустройстве и прохождении практики до ежегодной реализации федерального образовательного проекта РСХБ «Школа фермера».

«Дорогие студенты, вы сделали правильный выбор. Иркутский аграрный университет — это современный многопрофильный университет с развитой инфраструктурой и материально-технической базой, мощным кадровым, научным и образовательным потенциалом. А самое главное, отрасль сельского хозяйства — одна из самых перспективных отраслей экономики нашей страны. Ребята, ничего не бойтесь, верьте в себя, учитесь выстраивать коммуникации с преподавателями, между собой, это поможет вам в построении ваших карьерных треков. Пробуйте, рискуйте, испытывайте и ищите себя. Ведь именно от вас во многом будет зависеть дальнейшее развитие агропромышленного комплекса страны», — выразила уверенность Наталья Баркова.

От имени губернатора Иркутской области с поздравлением выступил заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

«Каждый специалист сельскохозяйственной отрасли играет большую роль в развитии агропромышленного комплекса. Это важно для Иркутской области, поскольку АПК является одним из столпов нашей многогранной экономики. Надеемся, что, получив образование вы останетесь верными выбранной специальности и останетесь работать на благо сельского хозяйства нашего региона. Успехов в учебе, насыщенной студенческой жизни и успешной карьеры в дальнейшем», — пожелал Владимир Читоркин.

Ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев отметил, что в нынешнем году вуз побил собственные рекорды по количеству поступающих — заявление на поступление подали 1406 человек. А всего обучаться в университете будет более 9 000 человек.

«Популярность вуза растет не только в Иркутской области, но и по всей стране, а также за ее пределами. Наше образование — это фундамент, на котором строится будущее. С каждым годом мы не только сохраняем лучший опыт и знания, но и продолжаем открывать новые пути для будущих специалистов, предоставлять широкие перспективы в реализации ваших самых смелых идей. Уверен, что наши талантливые ребята успешно справятся с этими задачами. Желаю студентам и преподавателям крепкого здоровья, удивительных открытий и ярких впечатлений, успехов, достижений, развития и новых побед! С началом нового учебного года, друзья, и началом нового пути!», — отметил Николай Дмитриев.

Атмосферу праздника создавали студенты центра творческого развития, продемонстрировавшие разнообразные таланты, пригласившие первокурсников в творческие коллективы университета.