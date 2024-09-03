Генерального директора ИЭКС объявили в федеральный розыск

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Иркутской области.

В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области находится уголовное дело, возбужденное по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, в отношении генерального директора электросетевой компании АО «ИЭСК». Фигурант скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, обвиняемый и иные лица из руководства организации заключали с жителями Иркутской области договоры технологического присоединения к электрическим сетям, при этом заведомо знали, что не будут исполнять обязательства по подключению к электрической сети.

Кроме того, сообщается, что фигурант и его сообщники создали неравные условия между потребителями электроэнергии, отдавая преимущество в подключении коммерческим организациям, занимающимся добычей криптовалюты.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений и всех причастных к ним лиц.

«Компания ИЭСК готова к сотрудничеству со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств. В настоящее время в интересах следствия мы воздерживаемся от каких-либо комментариев. ИЭСК продолжает работу в обычном режиме, обеспечивая электроэнергией текущих потребителей и рассматривая возможности подключения по заявкам», – заявили в компании.