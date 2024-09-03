Более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ

Уже более половины активной клиентской базы сегмента среднего и малого бизнеса банка «Открытия» перешли в ВТБ, при этом 75% сделали это полностью онлайн. К октябрю банк планирует завершить перевод всех клиентов «Открытия» на обслуживание в ВТБ, после этого дистанционное банковское обслуживание банка «Открытие» прекратит работу. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

В рамках объединения двух банков ВТБ также перевел в свою офисную сеть более 75% отделений банка «Открытия». На сегодняшний день 182 отделения банка в 49 регионах уже сменили вывески, до конца года все 230 офисов банка «Открытие» перейдут под бренд ВТБ. В целом офисная сеть ВТБ состоит из более чем 1,4 тыс. отделений, в рамках стратегии развития банка число офисов по стране вырастет до 1,8 тыс. к концу 2026 года.

«Для российского рынка интеграция двух системообразующих крупных игроков — ВТБ и «Открытия» — стала одним из крупнейших по масштабам и технической реализации проектов. Три четверти предпринимателей за несколько кликов открыли счет и перевели свои продукты в ВТБ полностью онлайн. Сегодня к нам на обслуживание перешло более 50% активных клиентов «Открытия». Полностью завершить миграцию всей активной клиентской базы СМБ мы планируем в октябре, с последними волнами цессий кредитных продуктов и сложных сервисов, а до конца года – провести ребрендинг всей офисной сети «Открытия», — рассказал Денис Бортников.